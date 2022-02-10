Эксперты рассказали о существовании схемы по торговле правом на приоритетную покупку авто с салонов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты заподозрили российские автосалоны в создании искусственного дефицита на новые автомобили. Специалисты считают, что они могут благодаря этому продавать не только сами автомобили, но и право на первоочередную покупку машины с салона обратившимся к ним клиентам. Об этом сообщает NEWS.ru.

При этом даже известны цены на «купить машину побыстрее». По их данным они варьируются от 30 до 200 тысяч. И клиенты раскошеливаются, многим приходится по душе такой маркетинговый ход – обогнать претендентов на автомобиль своей мечты.

В продаже мест уличили сотрудников автосалонов. Якобы они заказали автомобиль для себя, но передумали. А если сейчас обратиться за новой «ласточкой» придется ждать 5-8 месяцев.

«Сегодня продажа мест в очереди на покупку нового автомобиля — весьма распространенное явление», пишет NEWS.ru. Это стало возможным благодаря возникшему дефициту. Стоит отметить, что и эксперты теперь терзаются сомнениями, существует ли вообще дефицит – подробности здесь.

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