До -21 ожидается в Иркутске днем 11 февраля
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Нагрянули в Приангарье морозы. Погода в Иркутске 11 февраля утром ниже -30 градусов, днем воздух прогреется всего лишь до -19…-21 градуса. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.
- Осадков в областном центре сегодня не ожидается, облачность переменная, ветер дует северо-западный, северо-восточный со скоростью 3-8 м/с, - отмечают метеорологи.
К счастью, по данным сотрудников Иркутского гидрометцентра, эти морозы будут последними этой зимой. Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 737 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха повышенная – 73%.
Погода в Иркутской области 11 февраля также будет с переменной облачностью, снега не предвидится, ветер 4-9 м/с. Днем в регионе -18…-23, в низинах до -28…-33. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья похолодает до -12…-17.
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