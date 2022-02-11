До -21 ожидается в Иркутске днем 11 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нагрянули в Приангарье морозы. Погода в Иркутске 11 февраля утром ниже -30 градусов, днем воздух прогреется всего лишь до -19…-21 градуса. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Осадков в областном центре сегодня не ожидается, облачность переменная, ветер дует северо-западный, северо-восточный со скоростью 3-8 м/с, - отмечают метеорологи.

К счастью, по данным сотрудников Иркутского гидрометцентра, эти морозы будут последними этой зимой. Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 737 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха повышенная – 73%.

Погода в Иркутской области 11 февраля также будет с переменной облачностью, снега не предвидится, ветер 4-9 м/с. Днем в регионе -18…-23, в низинах до -28…-33. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья похолодает до -12…-17.

Читайте также:

Статистика неожиданно объявила, что в Иркутске только сметана дороже всех в Сибири (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08