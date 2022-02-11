Два землетрясения зафиксировали иркутские сейсмологи в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два землетрясения в Бурятии зафиксировали иркутские сейсмологи. Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН отмечают, что активность земной коры была оба раза в Муйском районе республики.

Первое землетрясение случилось в 18.52 по местному времени 10 февраля. Его магнитуда составила 3.9, энергетический класс – 11.0.

- Эпицентр находился в 38 километрах северо-восточнее поселка Северомуйск, - сообщает ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Второе сейсмособытие зарегистрировано учеными в 21.34 в 31 километре от того же поселка. Оно было чуть сильнее: магнитуда 4.0, энергетический класс – 11.2.

- Толчки не ощущались, - отмечают спасатели. - Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Кстати, в 06.15 утра по иркутскому времени сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение, но уже на территории Республики Тыва в Тоджинском районе, в 64 километрах от села Адыр-Кежыг.

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