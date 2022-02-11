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Общество11 февраля 2022 3:21

В "Леруа Мерлен" в Иркутске провели "пожарную тревогу"

В "Леруа Мерлен" в Иркутске проверили пожарную сигнализацию
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В "Леруа Мерлен" в Иркутске провели "пожарную тревогу".

В "Леруа Мерлен" в Иркутске провели "пожарную тревогу".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Проверку пожарной сигнализации и того, как будет реагировать на нее персонал, провели в иркутском "Леруа Мерлен". Небольшие "учения", правда, тут же заметили прохожие, а посетители на всякий случай отреагировали - мол, "в воздухе чувствуется запах гари". О том, что это всего лишь проверка, КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской по Иркутской области.

-Нам поступило уведомление, что в "Леруа Мерлен" своими силами проверяют противопожарную сигнализацию, - уточнили в ведомстве. - Поводов для какого-либо беспокойства по этому поводу нет. Наши силы не привлекались.

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