Инспекторы ГИБДД нашли в машине у жителя Нижнеудинского района наркотики

Инспекторы ГИБДД нашли в машине у жителя Нижнудинского района наркотики Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Более 70 граммов запрещенных веществ нашли инспекторы ГИБДД в машине у 31-летнего жителя Нижнеудинского района. Полицейские задержали подозреваемого в незаконной покупке наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- На днях в нескольких километрах от поселка УК Нижнеудинского района инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «ВАЗ», - рассказали в пресс-службе ведомства. - Во время проверки документов, пассажир жигулей стал проявлять беспокойство, чем вызвал подозрение.

Почувствовав неладное, полицейские решили осмотреть автомобиль. И не зря. В жигулях они нашли запрещенные вещества. Специалисты подтвердили, что это действительно наркотик.

Хотел ли он продавать вещество – выяснит полиция. На жителя Нижнеудинского района завели уголовное дело. Наказание за покупку наркотиков – до трех лет.

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