На дистанционное обучение в Иркутской области переведены 7, 7% школ. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Полученная на днях информация о том, что школы будут постепенно переходить с дистанционки на очное обучение, порадовала многих. Но, конечно, все обратили внимание на обязательное требование, которое всегда действует во время вирусных инфекций - если отсутствует по болезни больше 20% учащихся, обучение - только дистантное. Как стало известно КП- Иркутск, по данным на утро 11 февраля, так работают 68 школ в 17 районах Иркутской области.

- На обучение с применением дистанционных технологий по причине высокой заболеваемости COVID-19 перешли 8 школ - три в Иркутске, две в Черемхово и по одной - в Жигалово, Ново-Нукутске и Усть-Илимске, - приводят данные в минобре.

Еще 30 школ оказались на удаленке из-за эпидемии ОРВИ. В Эхирит- Булагатском районе на этот режим переведены 9 учебных заведений, по 4 - в Балаганском, Нижнеудинском районах, по 2 - в Боханском, Баяндаевском, Нижнеилимском и Усольском районах, по 1 - в Чунском, Тайшетском, Аларском районах, а также Иркутске и Усть-Илимске.

В Шелеховском районе из-за сложной эпидобстановки на дистанте все школы, в Слюдянском - 15 из 16.

А всего грызут гранит науки на удаленке в 7, 7% учебных заведений региона.

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