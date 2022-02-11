Более 63 тысяч семей получают пособие на детей от 3 до 7 лет в Иркутской области в 2022 году

В Иркутской области в 2022 году более 53 тысяч семей получат детское пособие на 63699 тысяч детей от трех до семи лет. По данным соцзащиты, в январе этого года заявление на господдержку подало 8845 человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- С 1 января 2022 года размер ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет был проиндексирован, - рассказали в ведомстве. - При ста процентах от величины прожиточного минимума на детей выплата составляет 13 269 рублей, при 75 процентах – 9 951,75, при 50 – 6 634,5 рублей.

Эта выплата дается ежемесячно на каждого ребенка в нуждающейся семье.

Кроме того, в 2022 году предусмотрены еще 38 мер социальной поддержки из областной казны. Это пособия по рождению первого ребенка, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующего малыша. Плюс областной материнский капитал и та финансовая помощь, которая дается многодетным и малоимущим семьям.

Напомним, что подавать заявление на пособие от 3 до 7 лет нужно каждый год. Если через год у семьи изменился достаток в большую сторону и увеличился прожиточный минимум на членов семьи, или в собственности появилась крупное имущество, то пособие могут не одобрить. Если вовремя не подать новое заявление по истечению года, то выплат тоже не будет.

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