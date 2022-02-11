Водитель погрузчика, виновный в смерти коллеги, предстанет перед судом в Иркутской области

Прокуратура Чунского района направила в суд дело по 37-летнему мужчине, который случайно задавил погрузчиком работника лесоперерабатывающего предприятия. Она подготовила обвинительное заключение. Водитель спецтехники обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, 9 ноября 2021 года обвиняемый, не имея водительского удостоверения, управлял погрузчиком с выключенными фарами и допустил наезд на рабочего, - рассказали в ведомстве.

31-летнего пострадавшего увезли на скорой в больницу. Но от тяжелых травм мужчина умер.

Дело направлено в Чунский районный суд для рассмотрения.

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