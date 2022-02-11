В Иркутской области в 2021 году поднялись цены на жилье

В декабре 2021 года цены на квартиры в Иркутской области стали дороже в среднем на 2.5% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иркутскстат рассказал, на сколько в Иркутской области поднялась стоимость жилья. По сравнению с третьим кварталом прошлого года в декабре 2021 года цена жилья повысилась на 2.5 процентов. На квартиру среднего качества – на 7.1 процент. А улучшенного – 2.1 процент. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутскстата.

- По данным за последний квартал 2021 года цена на один квадратный метр в новостройке равен 96894 рублям, - рассказали в пресс-службе ведомства.

То есть, например, стандартная однушка на первичном рынке в 33 квадратных метра обойдется в чуть более трех миллионов рублей. Двухкомнатная квартира на 45 квадратов – около 4.2 миллионов рублей. Трехкомнатная квартира на 63 квадрата – чуть более шести миллионов. И это усредненная цена на все типы квартир.

На вторичном рынке дела обстоят чуть хуже. Там стоимость квартиры увеличилась на 2,7 процентов. За один квадратный метр нужно отдать 69147 рублей. К примеру, та же однокомнатная квартира на 33 квадрата обойдется в 2.2 миллионов рублей.

Примечательно, что в январе-декабре 2021 года в Иркутской области построено 13.6 тысяч квартир. И это почти на 1300 меньше, чем год назад.