Полиция задержала преступника, укравшего сетевой кабель в Усолье-Сибирском

Полиция задержала преступника, укравшего сетевой кабель Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском 31-летний мужчина похитил сетевой кабель одного из местных интернет-провайдеров. Полицейские среагировали оперативно. Они изучили запись с камеры наблюдения и определили приметы мужчины. После его задержали у пункта приема металла. Там он пытался сбыть украденное. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Заявление о совершенном хищении поступило в полицию накануне, - рассказали в ведомстве.

Работник одного из местных интернет-провайдеров Усолья-Сибирского позвонил в полицию и сообщил, что с чердака многоэтажного дома похищен сетевой кабель.

Похититель раньше уже совершал подобные преступления. Последний раз совсем недавно, в январе этого года. Однако ответить, почему он совершил кражу повторно, он не смог.

Кроме того, ранее на мужчину заводили уголовное дело. Подозреваемого в краже временно поместили в изолятор.

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