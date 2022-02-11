Ситуацию с отловом бездомных животных в Иркутской области обсудили в ЗС

Ситуацию в сфере обращения с животными без владельцев обсудили на заседании профильного комитета в Законодательном Собрании.

После серии нападений животных на людей итоги отлова 2021 года и в целом ситуацию обсудили на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области.

- За шесть лет финансирование было увеличено в пять раз, но в корне ситуация не меняется. Практически не ведется работа с первопричиной появления животных на улицах – безответственным отношением владельцев животных, - сказал председатель комитета Роман Габов.

Руководитель службы ветеринарии области Сергей Шевченко рассказал, что в 2021 году зафиксировано 15549 безнадзорных животных. В прошлом году на отлов животных в областном бюджете было предусмотрено 67,7 млн рублей. В 2022 году финансирование увеличено на 21,5 млн рублей. Стоит задача по расширению сети приютов с привлечением некоммерческих организаций. Но возникают препятствие по выдаче им грантов – у НКО нет соответствующих земельных участков.

Депутаты предложили рассмотреть возможность подготовки совместной с правительством региона законодательной инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство.