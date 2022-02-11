Сидя в колонии Иркутской области осужденный обманул 19 человек на 300 тысяч рублей

Сидя колонии Иркутской области осужденный обманул 19 человек на 300 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сидя в одной из колоний Иркутской области 34-летний осужденный придумал способ неплохо зарабатывать. Правда, способ, нелегальный. Он завел сотовый телефон и звонил на различные номера телефонов, представляясь полицейским. После этого он убеждал собеседника в том, что тот является подозреваемым по несуществующему уголовному делу.

Зэк, строя из себя полицейского, обещал закрыть дело за денежное вознаграждение. Тем, кто соглашался, он предоставлял номер счета, на который необходимо было перевести озвученную им сумму. По такой схеме, он за год обманул 19 человек и "заработал" почти 300 тысяч рублей. когда его вычислили, у телефонного мошенника нашли телефон и несколько сим-карт.

- Уголовное дело уже направлено в Братский районный суд, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь срок заключенного может увеличиться на несколько лет.