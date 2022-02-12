8 марта на льду Байкала пройдет матч звезд российского хоккея. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уникальный по чистоте и прозрачности байкальский лед, яркое солнце ( в этих местах пасмурных дней мало) и невероятная природа вокруг. 8 марта в Большом Голоустном пройдет уже второй матч с участием легенд российского хоккея. Подготовка к матчу уже идет. А поддержал этот турнир не кто-нибудь, а Вячеслав Фетисов - гордость советского спорта, обладатель всех высших титулов мирового хоккея. С 1974-го по 1989-ый Фетисов защищал честь страны в сборной, играя в ЦСКА.

Первый товарищеский матч сборной звезд против сборной Иркутской области проходил ровно год назад и закончился, само собой, в пользу "Легенд хоккея" - 8:2. За ними - опыт и не таких встреч, против канадцев выходили. В прошлый раз защитник под номером "2" Фетисов тоже, что вполне понятно, приезжал на Байкал. Он и "организовал" ветеранов, среди которых были двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, двукратный чемпион Олимпиады Алексей Касатонов и олимпийский чемпион Андрей Коваленко. К слову, сам Фетисов - трехкратный обладатель престижного Кубка и двукратный олимпийский чемпион. Многие из них - постоянные игроки ХК "Легенды хоккея", так что ждем и сейчас.

- У меня нереальные впечатления от игры, - говорил корреспондентам сайта irk.kp.ru сам Вячеслав Фетисов. – Прекрасная погода, отличные болельщики, праздничное настроение.

Тем временем, в регионе озадачились соблюдением правил. Пятая волна пандемии к этому времени должна пойти на спад, но все же необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемиологические меры из-за распространения COVID-19. Кроме того, планируется, что кроме спортивной встречи на льду Байкала, пройдут мастер-классы для детей, занимающихся хоккеем с шайбой, и мероприятия для школьников.

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