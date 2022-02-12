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Происшествия12 февраля 2022 3:56

За похищение и убийство приятеля ответят двое мужчин в Иркутской области

Год назад в Заларинском районе произошло убийство
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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За похищение и убийство приятеля ответят двое мужчин в Иркутской области.

За похищение и убийство приятеля ответят двое мужчин в Иркутской области.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Трое мужчин устроили застолье в селе Троицк Заларинского района в январе прошлого года. Все закончилось похищением и убийством одного из приятелей. В мотивах всего этого будет разбираться суд. Об этом сообщает СУ СК по Иркутской области.

- По версии следствия, между тремя мужчинами произошел конфликт, - уточняют в ведомстве. - Злоумышленники поместили товарища в багажник автомобиля и вывезли в лес. Здесь, во время выяснения отношений один из обвиняемых выстрелил из ружья ему в голову.

От смертельного ранения 37-летний мужчина скончался на месте. Нашли его тело только через три месяца. Сотрудники уголовного розыска и следователи СК вскоре нашли и тех, кто устроил кровавые разборки. Ими оказались 39-летний житель Заларинского района и 53-летний иркутянин. Оба они ответят за убийство и похищение.