За похищение и убийство приятеля ответят двое мужчин в Иркутской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Трое мужчин устроили застолье в селе Троицк Заларинского района в январе прошлого года. Все закончилось похищением и убийством одного из приятелей. В мотивах всего этого будет разбираться суд. Об этом сообщает СУ СК по Иркутской области.

- По версии следствия, между тремя мужчинами произошел конфликт, - уточняют в ведомстве. - Злоумышленники поместили товарища в багажник автомобиля и вывезли в лес. Здесь, во время выяснения отношений один из обвиняемых выстрелил из ружья ему в голову.

От смертельного ранения 37-летний мужчина скончался на месте. Нашли его тело только через три месяца. Сотрудники уголовного розыска и следователи СК вскоре нашли и тех, кто устроил кровавые разборки. Ими оказались 39-летний житель Заларинского района и 53-летний иркутянин. Оба они ответят за убийство и похищение.