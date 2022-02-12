Что сказали нападающему сборной России хоккеисту Воронкову в Ангарске накануне решающих матчей

Что сказали нападающему сборной России хоккеисту Дмитрию Воронкову в Ангарске накануне решающих матчей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Ворон, удачи!", - это бывшие одноклубники решили поднять боевой дух нападающему сборной России Дмитрию Воронкову. Ангарский хоккейный клуб "Ермак" записал видео со словами поддержки своего земляка накануне решающих матчей на Олимпиаде в Пекине.

-Дмитрию 21 год, он родился в Ангарске и начал свой профессиональный путь в «Ермаке», отмечают на сайте клуба. - Сейчас спортсмен выступает за казанский «Ак Барс» и входит в состав сборной России. На видео к Воронкову обратились игроки «Ермака», которые тренировались и дружили с ним, и юные воспитанники команды «Ермак-2012».

К своим 21 годам Дмитрий Воронков уже очень титулованный хоккеист. Он серебряный призер чемпионата мира среди молодежи (2020), серебряный призер чемпионата России (2020), бронзовый призер чемпионата России и КХЛ (2021).

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