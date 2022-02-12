За два года в Иркутской области коронавирусом заболели более 200 000 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Итак. перейден очередной значимый рубеж. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией с начала пандемии, то есть, за два минувших года, составило в Иркутской области 202 223. И только за последние сутки, на 12 февраля, врачи поставили еще 3 472 диагноза. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в регионе.

- Госпитализировано в ковидные отделения больниц 3 959 пациентов, - уточняют данные в оперштабе. - Это на 37 меньше, чем накануне.

Выздоровело за минувшие сутки 589 человек, а всего удалось за это время справиться с болезнью 160 109.

К сожалению, все мы с вами знаем, насколько коварен ковид, в том числе и омикрон, который не щадит людей с ослабленным здоровьем - они болеют тяжело. Умерло еще 15 наших земляков, а всего с начала пандемии регион потерял 7792-х. Еще 611 скончались от иных заболеваний.