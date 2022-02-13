Иркутский хирург Юрий Козлов спас младенца с редкой врожденной аномалией в Улан-Удэ. Фото: Юрий Козлов

Накануне, 12 февраля, в столице Бурятии родился малыш с редкой врожденной аномалией, при которой требуется экстренная операция. Детская республиканская клиническая больница для спасения крохи пригласила коллегу из Иркутска, знаменитого хирурга Юрия Козлова. О диагнозе пациента, атрезии пищевода, при котором нет обычного соединения пищевода с желудком, врачи знали еще во время беременности матери, однако ожидали, что роды начнутся ближе к концу месяца. При отсутствии лечения порок развития мог привести к летальному исходу. Сложную операцию специалисты провели эндоскопическим способом —щадящим, малотравматичным, не оставляющим больших шрамов. Об этом рассказали в соцсетях ДРКБ и Юрия Козлова.

- Сегодня мы столкнулись с достаточно редким случаем атрезии пищевода, которому сопутствовала правая дуга аорты, что достаточно нетипично, - поделился детский хирург из Иркутска. - Свищ пищевода находится с левой стороны, слепой участок пищевода также слева. Нам потребовалось определённое мастерство, чтобы их извлечь в правую сторону грудной клетки.

Операция длилась 2 часа 5 минут. Врачам удалось сохранить пищевод новорожденного. Малыша, которому нет и дня от роду, перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где он будет восстанавливаться. После этого маме пациента разрешат взять его на руки.

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