Сроки открытия переправы на Ольхон сдвинуты из-за плохого льда Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ледовая переправа на Ольхон все еще не открыта. На Байкале не окрепший лед. Так на Малом Море в проливе Ольхонские ворота его толщина достигает 45 сантиметров, в заливах - 50-70 сантиметров. Ситуацию затрудняют многочисленные торосы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В районе мысов установлены дополнительные информационные знаки, опасные участки открытой воды обнесены вешками, - отметили в ведомстве.

Таким образом, точная дата открытия ледовой переправы на Ольхон неизвестна. В 2021 году проезд по ней начался 10 февраля, при этом путь открылся с небольшим опозданием по сравнению с предыдущими годами.

Вместе с этим в поселке Листвянка продолжается становление льда. Вдоль береговой линии его толщина - 30-35 сантиметров. Становая трещина, проходящая от посёлка Большие Коты в сторону мыса Кадильный, на некоторых участках достигает двух метров, местами - торосы.

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