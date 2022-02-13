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Общество13 февраля 2022 4:07

Синоптики рассказали о 30-градусных морозах в Иркутской области 13 февраля

До -18 градусов опустится температура в Иркутске 13 февраля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Синоптики рассказали о 30-градусных морозах в Иркутской области 13 февраля

Синоптики рассказали о 30-градусных морозах в Иркутской области 13 февраля

Фото: Влад КОМЯКОВ

Синоптики рассказали о погоде на 13 февраля в Приангарье. В воскресенье при облачной погоде столбик термометра в регионе упадет до -26,-31 градусов. Ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, юго-восточный до 5-10 м/с, без снегопада. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами температура опустится до -10,-15 градусов, - рассказали метеорологи.

В Иркутске 13 февраля ожидается переменная облачность, переменный ветер с порывами до 6 м/с и морозы -16,-18 градусов.

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