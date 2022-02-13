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Спорт13 февраля 2022 14:28

Судейско-экспертная комиссия рассмотрит победный матч «Байкал-Энергии» над «Енисеем»

«Байкал-Энергия» обыграла красноярский «Енисей» со счетом 4:5
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Судейско-экспертная комиссия рассмотрит победный матч «Байкал-Энергии» над «Енисеем»

Судейско-экспертная комиссия рассмотрит победный матч «Байкал-Энергии» над «Енисеем»

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Действующего чемпиона Суперлиги обыграла иркутская хоккейная команда «Байкал-Энергия». Красноярцев принимали 13 февраля на домашнем льду. Игра с «Енисеем» закончилась со счетом 4:5. Об этом сообщают на сайте Федерации хоккея с мячом России.

- На вторник, 15 февраля, назначено заседание Судейско-экспертной комиссии (СЭК), которое начнётся с просмотра видеоматериалов матча «Байкал-Энергия» — «Енисей», с участием инспектора встречи, состоявшейся сегодня, 13 февраля в Иркутске, - сообщили на сайте ФХМР.

Напомним, ранее спортсмены из Иркутска разгромили команду «Старт» в домашнем матче со счетом 8:2.

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