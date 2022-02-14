Осадков не ожидается в Иркутске 14 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 февраля по-прежнему будет морозной. Утром столбики все еще показывали ниже тридцати градусов, днем, сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра, ожидается -15…-17.

- В Иркутске в понедельник незначительная облачность, - говорят метеорологи. – Осадков не предвидится, ветер дует юго-восточный со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске сегодня, по данным Яндекса, высокое – 733 миллиметра ртутного столба. Погода в Иркутской области 14 февраля готовит сибирякам еще более низкие температурные показатели. В регионе днем ожидается -15…-20, а если небо к тому же затянут облака, то похолодает до -25…-30. Снега синоптики не обещают, ветер дует с северо-востока, юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

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