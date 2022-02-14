Четверо погибли, 35 получили травмы в ДТП Иркутской области за неделю. Фото: gibdd.38

В Приангарье за неделю с 7 по 13 февраля произошло 26 ДТП. В них погибли четверо, еще 35 человек получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

Наиболее чаще на минувшей неделе автоаварии случались из-за неправильно выбранной водителем скорости, которая не соответствовала конкретным условиям на дорогах. Вторая популярна за минувшие семь дней причина – неправильное расположение автомобилей на дороге, на третьем месте – несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

Стоит отметить, что в Иркутске и Иркутском районе, по данным ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», с 7 по 13 февраля зарегистрировано 11 ДТП. Погиб один человек, помощь медиков потребовалась 9 взрослым и 4 детям. В городе и районе случилось 6 столкновений автомобилей, три наезда на пешехода, два – на препятствие.

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