Жители Иркутской области стали чаще жениться, но и разводов по-прежнему очень много

В Иркутской области пары стали чаще жениться Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутской области влюбленные пары чаще стали регистрировать брак. С января по декабрь 2021 года обменялись клятвами 16 895 пар. Это больше на 2835, чем в 2020 году. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутскстата.

- Правда эта тенденция коснулась и разводов, их тоже стало в регионе больше, - рассказали в ведомстве. – Разочаровались в любви и подали на развод в 2021 году 11 885 пар.

По сравнению с прошлым годом, в 2021 году разводов стало больше на 1216.

Примечательно, что на тысячу свадеб зарегистрировано 703 расставшихся.

Напомним, в красивую дату 02.02.2022 в Иркутской области зарегистрировали брак 99 новобрачных, в Иркутске – 59 пар.

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