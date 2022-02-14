Розлив дизельного топлива произошел в Киренском районе из-за ДТП с бензовозом

Розлив дизельного топлива произошел под Усть-Кутом из-за ДТП с бензовозом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла накануне, вечером 13 февраля, на дороге «Усть-Кут – Уоян» в 10 километрах от станции поселка Небель. По предварительной информации, 60-летний водитель большегруза Scania с полуприцепом-цистерной с дизельным топливом не справился с управлением. Машина опрокинулась из-за чего разгерметизировалась одна из емкостей, в лесу произошел незначительный розлив нефтепродуктов. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Сам водитель в результате ДТП не пострадал, - отметили в ведомствах.

На месте работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Киренского района организовала проверку в связи с ДТП с участием бензовоза. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдения законодательства об экологии.

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