Иркутские таможенники нашли большую сумму денег у двух пассажиров самолета из Монголии

В феврале 2022 года у одного из жителей Монголии работники таможни в иркутском аэропорту нашли в сумке багажа 9,8 тысяч долларов. В это же время еще у одного жителя этой страны, который летел другим рейсом, так же обнаружили в сумке деньги, но уже русские – 259 тысяч рублей. За незаконную перевозку валюты через границу ЕАЭС таможенники деньги изъяли. Об этом сообщают в пресс-службе иркутской таможни.

- При этом оба нарушителя не внесли наличную валюту в таможенную декларацию и проследовали по «зеленому» коридору, который не предназначен для перемещения товаров, подлежащих письменному декларированию, - рассказала главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина.

Кроме того, когда граждане Монголии проходили контрольный пункт, в сумке у одного из них нашли 19,8 тысяч долларов, у другого – более 1 миллиона рублей.

Чтобы перевезти наличность через таможенную границу Евразийского экономического союза, пассажирам необходимо внести ее в специальную декларацию. Это нужно, если сумма превышает в эквиваленте десяти тысяч долларов США.

За невнесение валюты в декларацию на незаконных перевозчиков денег возбуждены два дела об административных нарушениях. Предстоит суд. Им грозит конфискация 9.8 тысяч долларов и 259 тысяч рублей, которые не были учтены в декларации, в доход государства.