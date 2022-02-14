«Ростелеком» в Иркутской области модернизирует горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции. Фото: Пресс-служба Правительства Иркутской области

«Ростелеком» в Иркутске обеспечил услугами связи городской амбулаторный центр тестирования и диагностики респираторных заболеваний. Министерство здравоохранения Иркутской области развернуло контактный центр в здании выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» по поручению главы региона Игоря Кобзева.

«Важно организовать все так, чтобы людям было удобно и комфортно. Мы открыли этот центр специально для этого, а также, чтобы разгрузить поликлиники. При этом прием в поликлиниках прекращаться не должен. Медицинская помощь должна быть доступна во всех организациях здравоохранения», — подчеркнул Игорь Кобзев.

«Ростелеком» организовал скоростной доступ в интернет и включил 30 рабочих мест операторов в уже существующую систему горячей линии «122». Сотрудники call-центра, оперативно обзванивают иркутян, у которых по итогам тестирования подтвердилась коронавирусная инфекция, и дистанционно справляются о состоянии пациентов. Благодаря услуге «Виртуальная АТС» поручение главы региона получилось реализовать в короткие сроки и улучшить оповещение граждан.

«При наличии интернета услуга “Виртуальная АТС” дает возможность производить и принимать звонки в любом месте и количестве. Входящие дозвоны равномерно распределяются между сотрудниками контактного центра, что позволяет принимать звонки без потерь и в большом объеме. Для контроля качества и улучшения работы операторов, каждый разговор записывается и анализируется», — сообщил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко.

«Сегодня сотрудникам лечебных учреждений Иркутска важно быть с жителями на связи. Компания “Ростелеком” оперативно оказала содействие и организовала связь, что позволило разгрузить некоторые организации амбулаторно-поликлинического звена», — отметила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

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