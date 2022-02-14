Сжечь заживо двух человек в сарае пыталась иркутянка

В Иркутске ночью 9 февраля в одном из парков Октябрьского района 42-летняя женщина пыталась сжечь заживо двух человек. Как выяснили полицейские, она подожгла деревянную постройку, в которой находились мужчина и женщина. Они спаслись, хотя и получили ожоги. Поджигательницу обвиняют в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Опросив свидетелей, оперативники установили злоумышленницу, ей оказалась 42-летняя знакомая потерпевших, - рассказали в ведомстве. - Полицейским женщина рассказала, что подожгла сарай из-за вражды.

Сотрудникам полиции она пояснила, что подожгла строение на фоне личных неприязненных отношений. Двое потерпевших с ожогами обратились в больницу. На подозреваемую завели уголовное дело за совершение особо тяжкого преступления. Женщину арестовали.

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