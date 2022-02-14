СК начал проверку после ДТП с микроавтобусами под Жигалово, где пострадали 5 человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Следственный комитет начал доследственную проверку после ДТП с рейсовыми микроавтобусами, в котором пять человек получили травмы. Следователи рассмотрят признаки преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Будет изучена техническая документация транспортных средств, а также медицинская по состоянию здоровья водителей, в том числе при прохождении предрейсового медосмотра. По результатам проверки будет принято правовое решение, - рассказали в ведомстве.

Напомним, серьезная авария произошла поздним вечером, 13 февраля на трассе Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово. Около 22 часов там столкнулись сразу два рейсовых микроавтобуса. Началось все с того, что водитель Тойоты Хайс, который перевозил пассажиров из Иркутска в Магистральный, не успел затормозить перед лошадью, которая именно в этот момент решила перейти дорогу, и сбил ее. После этого, сзади в микроавтобус въехал такой же пассажирский Хайс, который направлялся также в Магистральный. Пять человек получили травмы, в том числе ребенок.

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