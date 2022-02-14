Segezha Group улучшает систему предотвращения лесных пожаров в Иркутской области

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») установит системы обнаружения и тушения пожаров на лесозаготовительную технику ООО «Тайрику Игирма Групп» в Иркутской области. Работа ведется в рамках подготовки к пожароопасному сезону и будет завершена до конца этого февраля.

- Первостепенное внимание уделяем личной безопасности сотрудников, а также своевременному предупреждению и локализации возгораний в арендуемых нами лесах. Важную роль, конечно, играет значительный опыт подобной работы нашей команды. При этом современные спецсредства на порядок повысят степень готовности наших операторов лесозаготовительных комплексов и лесовозов к любым ситуациям, связанным с пожарами, - говорит генеральный директор ООО «Тайрику Игирма Групп» Дмитрий Петрушов.

ООО «Тайрику Игирма Групп» входит в состав противопожарного штаба при правительстве Иркутской области. В преддверии пожароопасного сезона уже идет активная организация лесопожарных формирований, осуществляется соответствующая подготовка населенных пунктов и важных хозяйственных объектов, в том числе непосредственно в лесных массивах.

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Segezha Group - уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития - экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья.

Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки - 23,7 млн кубометров (с учетом ПИП - приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем - 82% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели.

Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе - Группа на 2-м месте по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов.

Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире - она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом - сейчас в нем уже около 20 тысяч человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com