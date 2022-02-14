Подрядчиков для ремонта дорог выбирают в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Совсем скоро календарная весна, а за ней - и настоящая. Значит, вот-вот в Иркутске снова начнут приводить в порядок магистрали. Городская администрация уже определяет подрядчиков.

- Ежегодно мы ремонтируем более 20 километров дорог. В этом году нам предстоит сделать сразу несколько крупных объектов, - подчеркнул мэр областного центра Руслан Болотов. - Например, проведем комплексный ремонт улицы Карпинской, а это 5,4 километра. Наряду с этим продолжим работу с подрядчиками по исполнению гарантии. Весной проведем ревизию участков, которые приводили в порядок в последние годы. Все недочеты исполнители будут устранять за свой счет.

Так, уже в феврале заключат контракт на обновление объездной в микрорайоне Университетском - это 2,3 километра между домами №2 и № 114.

Рассматриваются заявки на конкурс по ремонту Депутатской от улицы Ширямова до путепровода «Релейный завод», а также автодороги от путепровода «Релейный завод» до трамвайного кольца на Байкальской.

Кроме того, вскоре объявят конкурс на преображение улицы Седова - от Байкальской до Провиантской.

Напомним, всего в этом году по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутске отремонтируют 14 магистралей общей длиной свыше 20 километров.

Добавим, что нынче продолжат работать на четырех улицах, которые начали преображаться в прошлом году. Речь о реконструкции второй половины путепровода на Джамбула, а также улицы Карбышева (от пересечения с Северной до перекрестка Лесной и Ушаковской), а также о капремонте на путепроводе станции «Батарейная» и на Верхней Набережной от съезда с Академического моста до дома № 107.

КОНКРЕТНО

Где еще улицы преобразят в 2022-м

Шевцова - от Рабочего Штаба до микрорайона Топкинский, 13

Профсоюзную - от Маяковского до Терешковой, 6 «А»

Волгоградскую - от Муравьева до Новаторов

Воровского - от Полярной до Саперной

3-й пусковой комплекс - от дорожной части правого берега (основное направление, съезды № 1-1,1-2, 2-1) до улицы Седова.