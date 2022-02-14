63 пары поженились в Иркутской области в День всех влюбленных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День всех влюбленных в Иркутской области заключат брак 63 пары. 26 из них скажут заветное «Да» в столице региона. Об этом irk.kp.ru сообщили в пресс-службе ЗАГСа Иркутской области. Также специалисты отметили, что пар могло быть еще больше, но в центральном Дворце бракосочетаний сегодня выходной день.

- 8 пар молодоженов поженятся 14 февраля в Усть-Илимске, - рассказали в службе ЗАГС. – Еще 10 влюбленных создадут семьи в Тайшете. Четыре пары в этот день распишутся в ЗАГСе Усолья-Сибирского.

Напомним, помимо 14 февраля возлюбленные зачастую выбирают красивые даты. Такой в 2022 году стало 02.02. В это день кольцами обменялись 99 пар по всему региону.

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