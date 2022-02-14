В Иркутской области стали чаще строить загородные дома

Строительство частных домов в Иркутской области за год выросло на 40,8% Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области показатель индивидуального строительства в 2021 году вырос на 40,8% по сравнению с 2020-м. Общая площадь построенных за 12 месяцев в регионе загородных домов составила 908,2 тысяч квадратных метров. Об этом irk.kp.ru сообщили в пресс-службе Иркутскстата. Вместе с тем в Приангарье увеличился общий объем строительства.

- Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", по предварительным данным, в 2021 году составил 294,4 миллиарда рублей, что на 58,4% больше, чем в предыдущем году, - рассказали специалисты Иркутскстата.

Строить жилье в Иркутской области также стали чаще. Так, за год в действие было введено на 8,9% домов больше по сравнению с позапрошлым годом. Общая площадь новостроек по всей области составила 1203,8 тысяч квадратных метров.

Вместе с тем, квартиры на первичном рынке в 4 квартале 2021 года подорожали на 2,5%, в том числе жилье среднего качества – на 7,1%, улучшенного качества – на 2,1%. Средняя цена за 1 квадратный метр составила почти 97 тысяч рублей. На вторичном рынке средняя цена выросла на 2,7% и составила чуть больше 69 тысяч рублей за квадратный метр.

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