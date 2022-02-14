Почти 350 дворников убирали снег в Свердловском округе Иркутска в минувшие выходные

Почти 350 дворников убрали снег в Свердловском округе в Иркутске

В Иркутске в Свердловском округе в минувшие выходные 346 дворников и снегоуборочные машины участвовали в уборке снега и мусора. Были очищены дворы, тротуары, лестницы, места общественного пользования и дороги. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- В частности, выполнена механизированная очистка придомовых территорий улицы Маршала Конева, 20 блок 3 – 13, 16 – 19 и 21, улица Лермонтова, 31, 297а, на Геологов, 10, 14, 16, 20, 22, ряд дворов в микрорайонах Первомайский, Юбилейный, Университетский, Радужный и на бульваре Рябикова, улица Костычева, 27/1 – 27/6, проезд Юрия Тена, 14/3, 4, 5, 26/3 и других, - рассказали в ведомстве.

Также стали более безопасными лестницы. Почищено 214. Кроме того, поддерживают порядок на 18 озелененных территориях – очистили от мусора и снега. Это было выполнено в рамках муниципального контракта. Не забыли и про общественные пространства. К примеру, на скверах «Маршал» на улице Маршала Конева, на пересечении улиц Обручева и Стасова. Всего работы по уборке проводят на 26 общественных мест.

С начала 2022 года уже вывезено 37 тонн снега.

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