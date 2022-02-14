Сыну экс-губернатора Иркутской области Андрею Левченко продлили арест до 29 июля. Фото: сайт КПРФ Иркутской области

Депутату Заксобрания Иркутской области Андрею Левченко продлили арест до 29 июля. Эту информацию irk.kp.ru подтвердили в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.

- Срок содержания был изменен во время судебного слушания, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в суде. - Следующее судебное заседание назначено на 21 февраля

Напомним, Андрей Левченко был задержан в сентябре 2020 года. Следователи главного управления по расследованию особо важных дел установили его причастность к мошенничеству в особо крупном размере. В начале 2019 года Следственный Комитет РФ начал следствие по делу о хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов региона в особо крупном размере. По этому делу уже привлечен к ответственности глава компании «Звезда» Олег Хамуляк. Во время расследования обнаружилось, что к делу причастен сын экс-губернатора Приангарья. По версии следствия из-за махинаций региону был причинен ущерб, общий размер которого превысил 185 миллионов рублей.

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