Иркутск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 10:19

Из-за аварии без света остались жители садоводства в районе Мельничной пади под Иркутском

На месте работает аварийная бригада
Татьяна Колядина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за аварии без света остались жители садоводства в районе Мельничной пади иркутского района

Из-за аварии без света остались жители садоводства в районе Мельничной пади иркутского района

В садоводстве в районе поселка Мельничная падь жители остались без электричества. Сегодня в 13.50 там произошла авария на электросетях. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На месте аварии работают 2 бригады южных электрических сетей "Иркутская электросетевая компания" в количестве 4 человек и 2 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам работников спасательной службы, работы по восстановлению электроэнергии продолжаются. Информации о том, когда они закончатся, пока нет.

ЧИТАТЕ ТАКЖЕ:

Житель Иркутской области отдал мошенникам более миллиона рублей за машины для майнинга (подробности)

Сыну экс-губернатора Иркутской области Андрею Левченко продлили арест до 29 июля (подробности)

СК начал проверку после ДТП с микроавтобусами под Жигалово, где пострадали 5 человек (подробности)