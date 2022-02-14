Из-за аварии без света остались жители садоводства в районе Мельничной пади под Иркутском

Из-за аварии без света остались жители садоводства в районе Мельничной пади иркутского района

В садоводстве в районе поселка Мельничная падь жители остались без электричества. Сегодня в 13.50 там произошла авария на электросетях. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На месте аварии работают 2 бригады южных электрических сетей "Иркутская электросетевая компания" в количестве 4 человек и 2 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам работников спасательной службы, работы по восстановлению электроэнергии продолжаются. Информации о том, когда они закончатся, пока нет.

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