В Иркутске ищут мужчину, который загадочно пропал девять месяцев назад Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске вот уже девять месяцев продолжаются поиски пропавшего без вести 32-летнего Александра Николаева. Утром 30 мая 2021 года мужчина ушел из дома по улице Геологов в Иркутске и не вернулся. Известно, что незадолго до исчезновения, он приехал из Улан-Удэ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего. На вид ему 28-30 лет. У мужчины азиатский тип лица, его рост около 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, карие глаза, темные волосы. Был одет в черную куртку ветровку, синюю кофту, светлые штаны и кроссовки. С собой у него была черная барсетка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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