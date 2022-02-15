Segezha Group модернизирует ремонтно-эксплуатационную базу своего речного флота в Иркутской области. Фото предоставлено компанией.

ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Иркутской области обновляет ремонтно-эксплуатационное оборудование. Мастера слесарно-механического цеха теперь смогут восстанавливать детали валовых линий и рулевых устройств, изготавливать новые детали и запчасти. Всего в цеху – более 20 металлорежущих станков, токарное, фрезерное и сверлильное оборудование.

В период навигации современная материально-техническая база позволит пароходству осуществлять любые ремонты при соблюдении сроков поставки грузов. Благодаря собственному судоремонту укрепится репутация компании в качестве надежного перевозчика в бассейне р.Лена.

«У нас имеются слесарно-механический цех, корпусно-сварочный цех, док и береговой производственный участок. Наличие современной ремонтно-эксплуатационной базы позволит нам оперативно проводить техобслуживание судов и поддерживать в хорошем техническом состоянии весь флот. А это – основа соблюдения экологических норм и требований контролирующих органов при перевозке грузов. Дополнительную меру безопасности имеют наши суда с двойным дном, позволяющим максимально изолировать груз от окружающей среды», - отмечает Алексей Шерстянников, генеральный директор ООО «Верхнеленское Речное Пароходство».

В речной флотилии – 98 судов: сухогрузы, танкеры, причальные хозяйства, плавучие краны, конвейеры для выгрузки сыпучих грузов, суда для сбора такелажа и лесосплава, буксиры-толкачи и буксировщики. В 2021 года по р.Лена речники доставили на переработку 950 тыс. м3 лесоматериалов, что является абсолютным рекордом пароходства.