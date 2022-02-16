Тариф «МегаФон Kids» поможет иркутским родителям защитить детей от угроз в Сети

Нежелательные для ребенка сайты блокируются, а интернет на ночь ограничивается. Фото предоставлено МегаФоном

Новый тариф «МегаФон Kids» запустил оператор сотовой связи «МегаФон». Он включает опции, которые помогают родителям оградить детей от долгого сидения в интернете и нежелательного контента. Так, под фильтр уже попадает около 10 тысяч сайтов, и их список обновляется каждый день. Кроме того, мобильный интернет ограничивается с 23 до 6 часов, чтобы ребенок не засиживался с телефоном допоздна.

- При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких сотен тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей, - отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. - Большинство детей получают первую сим-карту в 7 - 8 лет, причем в 40% случаев вместе со смартфоном, и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в Сети.

В основном родители покупают дочкам и сыновьям смартфоны и сим-карты, чтобы всегда быть с ними на связи. В детском тарифе «МегаФон»а вызовы внутри сети бесплатны, а также доступно 100 минут разговоров с абонентами других операторов.

Кроме того, в стоимость входит 10 Гб мобильного трафика в месяц, при этом пользоваться популярными мессенджерами можно неограниченное количество времени и даже при отрицательном балансе. И это еще не все. В тариф включено 14 детских телеканалов и 450 фильмов, мультфильмов и сериалов в «МегаФон ТВ». Трафик на их просмотр не расходуется.

Родителям удобно пополнять баланс на телефоне ребенка и при необходимости выбирать дополнительные опции и пакеты - для этого нужно лишь создать группу в мобильном приложении «МегаФона» в разделе «Моя семья».

Подключить «МегаФон Kids» можно в любом салоне оператора или заказать сим-карту в онлайн-магазине. Переход с другого тарифа или оператора с сохранением номера - бесплатный.