Опыт реорганизации больниц и нехватку врачей в Иркутской области обсудили в ЗС

Опыт реорганизаций больниц и нехватку врачей в Иркутской области обсудили в ЗС

Правительственный час сессии 16 февраля депутаты Законодательного Собрания посвятили теме здравоохранения. Так, они изучили и обсудили опыт реорганизации больниц, а также проблему нехватки медицинских кадров.

Первый замминистра здравоохранения региона Анны Данилова рассказала, что реорганизация уже прошла в усольской больнице. И там она пошла только на пользу. В минздраве отметили, что в ней повысилось качество оказания медпомощи. Удалось провести капремонт в усольском роддоме и начать его в детском отделении, построить несколько фельдшерско-акушерских пунктов.

Реорганизация состоялась и в черемховской больнице. Там объединили несколько структур и теперь в поликлиниках работают кабинеты эндоскопии, УЗИ и функциональной диагностики, работают узкие специалисты, открылись ФАПы.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов сказал, что к обсуждению вопросов, касающихся оптимизации учреждений, необходимо привлекать депутатов и учитывать мнение жителей.

Что касается кадровой проблемы, то в некоторых территориях штаты больниц укомплектованы на 40-50%. Депутат Артем Лобков считает, что привлечь медиков в города и села поможет жилье. К слову, жилье для медиков было построено только в Баяндаевском, Боханском, Качугском и Братском районах.