Ледовая дорога на Ольхон открылась 18 февраля Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Иркутской области открылась ледовая дорога на Ольхон «Куркут – Иркутская губа». Ее протяженность – 11,8 километров, а грузоподъемность 4 тонны. Оборудованы две полосы движения шириной 20 метров каждая. Строительство трассы началось 7 февраля, когда окреп лед. Качество переправы оценила специальная комиссия. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Были проведены контрольные замеры толщины льда, наличие разметочных вешек, окрашенных светоотражающей краской, информационных знаков, пунктов обогрева, пропускных пунктов и аварийно-спасательного инвентаря, - рассказали в ведомстве.

Движение по ледовой трассе - круглосуточное. Разрешенная скорость - 10 км/ч.

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