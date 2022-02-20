Автомобилистов просят воздержаться от поездок в сторону Байкальска из-за снегопада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобилист, будь внимателен! На Култукском тракте трассу чистят 14 спецмашин. Проводится уборка дорожного плотна и обработка его противогололедными материалами. Об этом сообщает ФКУ УПРДОР «Прибайкалье».

- Мы просим водителей быть предельно внимательными на тракте, - говорят специалисты. – А по возможности и вовсе отказаться от поездок в сторону города Байкальска.

Из-за снегопада движение затруднено не только на тракте, но и на дорогах Иркутска. Уборка снега в областном центре также проводится в усиленном режиме, на очистку улиц столицы Приангарья вышло уже более 80 спецмашин.

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