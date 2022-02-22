Сельхозпредприятие выплатило зарплаты на сумму 6,2 миллиона рублей в Иркутской области

Сельскохозяйственная компания выплатила зарплаты на сумму 6,2 миллиона рублей в Иркутской области

Прокуратура Эхирит-Булагатского района в 2022 году вмешалась в дело о задолженности по зарплате сельскохозяйственного предприятия. Благодаря этому 141 работник организации получил свои положенные деньги. В целом было выплачено 6,2 миллиона рублей. И это только один из примеров возврата заработанного после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В прошлом году судами области рассмотрено и удовлетворено более 520 предъявленных прокуратурой в интересах граждан заявлений на общую сумму 40,9 млн. рублей, - рассказали в ведомстве.

Более чем на 150 работодателей заведены дела об административной ответственности. На данный момент они рассматриваются.

Свыше 318 миллионов рублей долга по заработной плате еще должны выплатить предприятия Иркутской области.

За 2022 год удалось привлечь в ответственности работодателей, не исполнявших договор по оплате труда. Руководители под давлением выдали своим сотрудникам более 10 миллионов рублей.

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