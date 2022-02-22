3026 жителей Иркутской области выздоровели от коронавируса 22 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается борьба с коронавирусом. Заболевших с каждым днем все больше. Так в регионе 22 февраля выявлено 2301 новый случай заражения коварной инфекцией. С начала пандемии заболели 230 575 жителей. В больницах области лечение проходит 3 988 пациентов с диагнозом COVID, это на 152 человека меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- За прошедшие сутки выздоровели 3 026 жителей Иркутской области, за все время - 172 493, - рассказали в оперштабе. - Не смогли справиться со страшной болезнью 16 человек.

Количество летальных случаев из-за коронавируса в Приангарье выросло до 7 935. От иных, не связанных с COVID-19 заболеваний, скончались 629 человек.

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