90-летняя пенсионерка в Иркутске заплатила мошенницам за снятие порчи более 70 тысяч рублей

90-летняя пенсионерка лишилась более 70 тысяч рублей в Иркутске

Жители Иркутской области продолжают попадаться на удочку гадалок-мошенниц. Так обманули 90-летнюю иркутянку. На улице к ней подошла женщина и напугала тем, что на пенсионерку наложена порча. И чтобы ее снять, необходимо провести магический обряд. А за него нужно заплатить деньги - все, что скопила женщина. Получив более 70 тысяч рублей, «гадалка» быстро ушла. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приметы разыскиваемой: возраст 40-50 лет, смуглый цвет лица, рост 150-155 сантиметров, волосы черные, худощавого телосложения, - рассказали в ведомстве.

Так же известен еще один случай с излишней доверчивостью. В Братске похитили 14 тысяч рублей у 71-летней жительницы. Личности двух подозреваемых полицейский установили. Их также разыскивают.

В Тулунском районе женщина поверила лжегадалке. Ее уже задержали. Свою вину она отрицать не стала.

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