Платные парковки появятся в центре Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Иркутска вскоре могут появиться платные парковки. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. Он отметил, что вопрос будет обсуждаться в этом году совместно с городским сообществом и депутатами думы.

— Эта тема связана с городским транспортом, - подчеркнул глава областного центра. - Машин много, а количество перевезенных пассажиров меньше. Поэтому будем работать над тем, чтобы постепенно замещать их и создавать условия для транспортной доступности центральной части города большими автобусами. Параллельно будем вводить платные парковки.

Также Руслан Болотов рассказал, что большое количество автомобилей на центральных улицах Иркутска мешает их обслуживанию.

При принятии решения о платных парковках будет учитываться комфорт водителей, работающих в центре города.

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