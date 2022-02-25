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Общество25 февраля 2022 11:01

Крыша заброшенного зрительного зала обрушилась в Иркутской области

Здание находилось в аварийном состоянии
Татьяна Колядина
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Крыша заброшенного зрительного зала обрушилась в Иркутской области

Крыша заброшенного зрительного зала обрушилась в Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Аларском районе, в селе Егоровское, обрушилась крыша и потолочное перекрытие зрительного зала информационно-культурного центра. К счастью, никто не пострадал, так как здание было построено еще в 1965 году, находилось в аварийном состоянии и никем не использовалось.Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о разрушении поступило в 17.10 от начальника ГО и ЧС администрации Аларского района,- рассказали в ведомстве.

Разрушенный участок довольно большой – 190 квадратных метров. Общая площадь здания равна 702 квадратным метрам.

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