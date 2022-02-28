Браконьера с выловленным сетью омулем задержали в Ольхонском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На льду озера Байкал в Ольхонском районе транспортные полицейские накануне задержали браконьера. Он ловил омуль сетью - запрещенным орудием для рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Ущерб от действий 39-летнего местного жителя составил более 40 тысяч рублей, - отмечают в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов … с применением запрещенных орудий и способов массового истребления». Сибиряку грозит до двух лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей.

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