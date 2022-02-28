2 человека погибли и 58 пострадали в ДТП в за минувшую неделю в Иркутской области

В Иркутской области за минувшую неделю произошло 38 ДТП

В Иркутской области с 21 по 27 февраля в дорожно-транспортных происшествиях погибли 2 человека. А 58 получили различные травмы. Всего за минувшую неделю случилось 38 аварий. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД Иркутской области.

- Из них 3 автоаварии, в которых водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения или отказался от процедуры с медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в ведомстве.

Чаще всего автолюбители выезжают на встречку. Таких нарушений было 5. А также не соблюдают дистанцию между автомобилями – также 5. Кроме тог, водители превышают скорость на дороге и не соблюдают правила проезда через «зебру» - 4 случая.

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