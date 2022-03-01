Сильная метель ожидается в Иркутской области 2 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Кто-то уже успел переодеться в более легкую куртку, кто-то в пальто. Но все же, как оказалось, снимать теплую одежду пока рано – зима не собирается сдавать позиций. По данным Гидрометцентра в Иркутской области в среду 2 марта ожидается снег и сильная метель. Об ухудшении погоды рассказали в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Днем 2 марта в регионе местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС предупреждают автолюбителей о снежном накате и гололедице на дорогах. Не стоить набирать большую скорость, ехать на дальние расстояния и выходить на туристские маршруты.

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