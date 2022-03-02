19 победителей "Иркутской компьютериады" зачислят на целевые места в вузах

Юных айтишников поздравил мэр города Руслан Болотов. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Не каждый день в университете увидишь космос. Именно такую тему в этом году выбрали для торжественного награждения победителей и призеров 16-й "Иркутской компьютериады". И не случайно, ведь все они - настоящие звездочки, школьники и лицеисты, которые в будущем смогут стать учеными, программистами, разработчиками. Свои знания и навыки в IT-сфере они показали во время фестиваля, и 19 ребят, проявивших себя ярче всего, получили студенческие билеты - их зачислят на целевые места вузов столицы Приангарья. Их поздравил мэр областного центра Руслан Болотов.

– «Иркутская компьютериада» – одно из важнейших событий для образовательного сообщества. А еще это идеи, которые будут служить нашему городу и нашей стране, - отметил Руслан Болотов. - Фестиваль создает связь точек роста: школа – вуз – наука – городское хозяйство. По большому счету здесь закладывается фундамент благополучия и развития Иркутска, потому что будущее за высокими технологиями. Их применение делает многие городские процессы более эффективными, быстрыми, удобными.

Всего проводилось больше 40 конкурсов, в них приняли участие свыше трех тысяч ребят. В этом году конкурсы посвятили Ангаре - например, школьники и лицеисты снимали и монтировали увлекательные видеорепортажи про реку. А еще, по традиции, определяли лучших юных программистов, WEB-дизайнеров, конструкторов и не только. Появились и новые направления: спортивное программирование, NetKids, кибербезопасность, математические турниры по Древним настольным играм мира «Сиджа и Фанарона» и «Алькерк и Суракарта», сбор SQL-запроса, конкурс «Авиация XXI века».